A seguito di segnalazione, i sommozzatori dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia costiera sono impegnati nelle ricerche di un sub che risulta disperso ad Aci Trezza , nella zona dei Faraglioni, nel Catanese.

Sub disperso in mare ad Aci Trezza, ricerche in corso

