Sulle Dolomiti esplodono i colori dell’estate: escursioni e pic-nic per ammirare la fioritura

San Viglio di Marebbe (BZ) è un paesino idilliaco incastonato nel Parco protetto più grande dell’Alto Adige/Südtirol, quello di Fanes-Sennes-Braies. Sorgendo in una valle laterale tra la Val Badia e la Val Pusteria, sorge lontano dal traffico ed è il punto di partenza ideale per indimenticabili escursioni alla scoperta delle Dolomiti – Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’Excelsior Dolomites Life Resort****S che gode di una vista privilegiata sul paese e sulle montagne, è un hotel immerso nella natura, sia perché concepito con grandi vetrate che sembrano annullare la distanza con l’esterno, sia per gli imperdibili programmi guidati di attività all’aria aperta organizzati quotidianamente. A giugno, il mese della sorprendente fioritura, l’hotel propone dei pacchetti per vacanze rigeneranti, in cui la mente è libera di staccare dalla quotidianità perché tutto è organizzato nel dettaglio e l’accoglienza inappuntabile e calorosa. Completano il total relax la SPA di 1300 mq disposta su 5 piani con 18 attrazioni wellness, il regno delle saune, i trattamenti di benessere con prodotti naturali locali oltre a linee cosmetiche di alta gamma, piscine e idromassaggi panoramici, interni ed esterni. Anche i buongustai saranno appagati dall’ampia e prelibata proposta culinaria della “Pensione Gourmet Plus” che comprende ogni giorno una ricca prima colazione, buffet wellness a pranzo, merenda con dolci appena sfornati e selezione di tè e tisane, cena con 4 menu a scelta. Per toccare con mano questo Paradiso di montagna si può approfittare dell’offerta “Vital days”, valida dal 23 giugno al 7 ottobre 2018 che comprende 4 notti, cocktail di benvenuto, pensione benessere ¾, utilizzo della SPA Castello di Dolasilla, pacchetto escursioni per uscire con la guida su percorsi di ogni livello, un pacchetto fit & vital per le ginnastiche di gruppo seguite da un istruttore, un ventaglio di attività di gruppo, dal tiro con l’arco al tour in mountain bike, servizi per i bambini, il pic nic nel Parco Naturale e sconti per chi pratica il golf a partire da 468 euro a persona in camera doppia Fanes.

Chi può concedersi una intera settimana di vacanza ha a disposizione l’offerta “Summer feeling”, valida dal 23 giugno al 3 agosto 2018, dedicata a uno spettacolo naturale senza pari: la fioritura delle Dolomiti. 7 notti con pensione benessere ¾ ed escursioni pensate per vedere da vicino genziane, botton d’oro e altre meraviglie della flora selvatica alpina sui prati verdi. Non solo: l’offerta comprende il pacchetto benessere e un buono del valore di 40 euro a persona a giugno (e di 30 euro a luglio) per provare il Castello di Dolasilla beauty & spa, ginnastiche di gruppo seguite dal fitness trainer (come ginnastica per la schiena, allenamenti a circuito, Pilates, ginnastica con gli elastici, flexi-gym, body-styling, relax e stretching), numerose attività di fitness da svolgere all’esterno, idee e servizi speciali dedicate ai bambini, un tour in mountain bike, un Pic Nic estivo nel Parco Naturale e sconti per chi sia già esperto o anche voglia provare per la prima volta il gioco del golf. Il prezzo parte da 819 euro a persona in camera doppia Fanes.