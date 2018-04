SUP Marathon: Lignano punta sugli sport all’aria aperta

Circumnavigare per 23 km Lignano Sabbiadoro tra mare, laguna, canali, fiume, il tutto in piedi sulla tavola, oppure in canoa, in kayak o con qualsiasi mezzo si possa utilizzare pagaiando o remando.

È la Lignano SUP Marathon, che si terrà nelle acque della località friulana il 6 maggio, giunta alla sua terza edizione, uno dei tanti eventi in occasione dell’apertura della stagione balneare. Una maratona nelle acque di Lignano Sabbiadoro aperta a tutti, appassionati, amatori, sia singoli che in gruppi a staffetta e atleti della Italian Sup League.

Un evento divertente e l’occasione per praticare sport che si stanno diffondendo sempre di più anche in Italia.

Il Sup, Stand Up Paddle, unisce allenamento e divertimento. Nato in Polinesia e diffusissimo alle Hawaii, il Sup è il grande boom degli ultimi anni, il punto d’incontro tra il surf e la canoa. Dal primo prende la caratteristica di scorrere sull’acqua in piedi su una tavola e di “surfare”, dal secondo eredita la pagaia con tutte le tecniche ed i vantaggi di averla come sistema di propulsione. Ottimo allenamento, è praticabile da chiunque, a qualsiasi età senza necessità di una preparazione specifica e senza controindicazioni.

Le acque e la lunghezza dell’arenile di Lignano sono l’ideale per praticare questo tipo di sport, e sono infatti il luogo prescelto per questa maratona dalla sua ideazione, tre anni fa.

Si conferma così ancora una volta il consolidato legame fra la località balneare friulana e lo sport: Lignano, infatti, si sta configurando sempre più come città dello sport e delle attività all’aria aperta, grazie a un’ampia offerta dedicata a tutti coloro che amano praticare discipline sportive e movimento in connessione con la natura.

La SUP Marathon 2018 è organizzata dall’associazione sportiva Tiliaventum con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro. La regata prevede un percorso di 23 km, con 6 punti di stop e ristoro dove sarà possibile anche fare il cambio per partecipare in staffetta, con qualsiasi mezzo spinto a remi. La partenza e l’arrivo, così come il punto per chiedere informazioni è all’Ufficio Spiaggia n°7 – Bar Aurora – Wind Village.

L’ospitalità di Lignano si dimostra ancora una volta attenta e sono ancora una volta molti gli hotel e i residence convenzionati con l’evento, che praticano sconti per singoli o gruppi.