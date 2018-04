Salute: l’uomo con la ‘super-gonorrea’ è guarito

Il caso di gonorrea piu’ grave al mondo e’ stato fortunatamente curato. L’uomo britannico contagiato e’ infatti guarito. Come riporta la BBC, per i medici il paziente sarebbe stato “molto fortunato” e il caso rappresenta un “grande campanello d’allarme per tutti”. L’uomo e’ stato infettato dal “super-batterio” facendo sesso con una donna nel Sud-Est asiatico, nonostante avesse una partner britannica.

E’ stato il primo caso in cui l’infezione e’ risultata resistente agli antibiotici di prima scelta, una combinazione di azitromicina e ceftriaxone. E’ stato cosi’ trattato con l’ultimo antibiotico, l’ertapenem. “Siamo lieti di annunciare che il caso di gonorrea resistente ai farmaci e’ stato trattato con successo”, ha dichiarato Gwenda Hughes, responsabile della divisione infezioni sessualmente trasmissibili del dipartimento di Salute britannico.

Le autorita’ avevano anche avviato un’indagine per rintracciare eventuali altri casi, inclusa la partner britannica dell’uomo, ma non ne hanno trovati altri. Tuttavia, ora in Australia sono stati segnalati due casi simili.