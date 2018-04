Svizzera: cervi in autostrada, 2 incidenti

Due incidenti si sono verificati in Svizzera, tra l’area di servizio di Campagnola a San Vittore, nei Grigioni, e lo svincolo nord di Bellinzona: ciò a causa della presenza di cervi sull’autostrada A13. Un conducente ha investito uno di questi animali, spiegano le forze dell’ordine grigionesi, mentre uno degli esemplari è andato a scontrarsi con un’auto che circolava sulla cantonale. Gli agenti, in collaborazione con la polizia cantonale ticinese e i guardiacaccia, hanno chiuso il traffico in entrambe le direzioni, cercando di allontanare gli animali dalla strada.