Secondo Bloomberg, che cita sue fonti, Apple starebbe lavorando su iPhone con schermi curvi e su un sistema di controllo basato sui gesti delle dita, senza toccare il display.

Il controllo con gesture sarebbe in fase di ricerca e non dovrebbe raggiungere il consumatore prima di un paio d’anni, mentre i display Oled curvi su cui starebbe lavorando l’azienda curverebbero gradualmente dall’alto al basso: anche in questo caso bisognerà attendere almeno 2-3 anni.