Telecamere nei macelli italiani: Codacons si unisce alla richiesta Legambiente, CIWF e Animal Law

Alla richiesta congiunta di Legambiente, CIWF e Animal Law si unisce anche il Codacons, che chiede a gran voce al Governo italiano “la necessaria installazione di telecamere di videosorveglianza nei macelli italiani“.

Il Codacons spiega in una nota: “I dati di cui siamo in possesso parlano chiaro, secondo l’ultima indagine sul benessere animale alla macellazione (del 2016) sono state rilevate 490 non conformità in 169 impianti su 1778 macelli controllati.

Senza contare i dati diffusi dai Nas, riguardanti anche gli allevamenti intensivi ed i canili, su 1469 strutture controllate, 482 sono risultate non conformi, tra condizioni igienico-sanitarie non adeguate, trattamenti farmacologici illeciti, sovraffollamento ecc.

L’installazione di telecamere di videosorveglianza porterebbe ad un sicuro controllo di quanto accade giornalmente nei macelli, e rappresenta un atto dovuto, come già accade in altri paesi, che chiediamo al Governo di porre in essere il prima possibile”, conclude il Codacons.