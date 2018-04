Due forti terremoti in Cina: registrati per sbaglio, imbarazzo per i sismologi

I due eventi non si sono mai verificati, e la probabile causa dell’errore viene fatta risalire a esercitazioni tenute dalla stessa amministrazione cinese in caso di emergenza.

