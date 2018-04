Terremoti: parte da Ischia il progetto Hotel Sicuro

Per scegliere un hotel adatto alle vacanze oggi si possono usare molti siti che ci aiutano nel trovare il migliore al prezzo più conveniente. La novità è che a questi aggregatori si aggiunge ora il progetto Hotel Sicuro, capace anche di darci l’indicazione di quelle strutture che sono a norma con le certificazioni sismiche. L’innovativa idea è stata presentata oggi a Ischia, in un incontro sul tema della «Classificazione sismica in Italia. Prevenzione e soluzioni per le strutture alberghiere». Un progetto particolarmente interessante perché promette di salvare i fatturati di tutte quelle strutture (e l’Isola Verde ne è piena) che pur essendo a norma con le leggi in materia di sicurezza antisismica, soffrono di una generalizzata paura da parte dei turisti. Le immagini del terremoto di Lacco Ameno hanno fatto il giro del mondo, creando un timore ingiustificato che si sta traducendo in mancati ricavi per migliaia di euro. La risposta degli imprenditori per combattere la fuga delle presenze sull’isola di Ischia è stata infatti quella di ridurre il costo del soggiorno, annullando quasi completamente il proprio margine.

Anima del progetto Hotel Sicuro è la società EdilGEO4.0, che ha immaginato una nuova dimensione per gli Hotel: da luoghi di passaggio a “punti fermi”, solide certezze, mettendo al centro l’individuo sia colui che opera nelle strutture sia colui che deve trascorrere le proprie vacanze o il soggiorno per lavoro. Con il progetto Hotel Sicuro questa visione diventa finalmente realizzabile: proteggere gli individui e il patrimonio immobiliare del settore turistico e incrementare il flusso di ospiti. Il turista avrà un elemento in più per scegliere e preferire la struttura alberghiera: la garanzia di edifici certificati per un soggiorno sicuro e sereno. Con Hotel Sicuro tutte le strutture ricettive potranno verificare la classificazione sismica degli edifici e beneficiare di interventi di miglioramento sismico, mirati a garantire numerosi vantaggi: sicurezza di turisti e dipendenti, nuovo criterio di valutazione nella scelta degli Hotel, incrementare il flusso di turisti, valorizzare il patrimonio immobiliare. E ancora, benefici fiscali, un unico interlocutore e rapidità degli interventi, adempiere agli obblighi di legge sino ad una maggiore visibilità on-line della struttura sul sito APPhotelsicuro e attraverso Google e social network.

Si parte dalla Certificazione Sismica degli edifici, passando per il miglioramento delle strutture sia in termini di capacità di resistenza ai terremoti, sia attraverso altri servizi correlati alla qualità delle strutture ricettive. Il progetto di EdilGEO4.0 aggiunge dunque una “stella” ad ogni edificio che ha effettuato la Certificazione Sismica e l’eventuale miglioramento sismico per la messa in sicurezza dell’edificio.

Per realizzare questo ambizioso progetto, EdilGEO ha creato uno staff ed un servizio che unisce e guida i migliori esperti dei vari settori, per operare a 360 gradi nella messa in sicurezza degli edifici, operando con un modello unico in Italia che unisce le fasi di Analisi, Certificazione e Miglioramento delle strutture, alla capacità di gestire anche finanziariamente tutte le esigenze operative.

Grazie all’acquisizione di strumentazioni e software ad elevato standard tecnologico e allo sviluppo di un modello di indagine strutturato,

EdilGEO4.0 opera realizzando le seguenti attività:

Indagini Strutturali

Indagini Geognostiche, Geotecniche e Geofisiche

• Rilievi Topografici

• Prove in laboratorio

EdilGEO4.0 è partner dell’Università del Sannio per le indagini dilaboratorio e le consulenze tecnico scientifiche.