Terremoti, Toscana: 7,2 mln per gli interventi di prevenzione 2018 

Ammontano 7,250 milioni di euro le risorse per interventi di prevenzione sismica in Toscana nel 2018. Lo prevede il Documento operativo di prevenzione sismica (Dops), approvato dalla giunta regionale, che ha l’obiettivo di pianificare per quest’anno le risorse statali.

I finanziamenti, spiega una nota, prevedono, tra l’altro, 755mila euro per le indagini e gli studi di microzonazione sismica 3,211 milioni per interventi di prevenzione sismica per gli edifici pubblici strategici e rilevanti, e 3,284 milioni per gli edifici privati. Alla base del Dops, c’e’ il Documento conoscitivo del rischio sismico, approvato a dicembre 2016, che riassume tutte le attivita’ di prevenzione sismica realizzate sul territorio e il quadro di conoscenza in Toscana sullo stato di pericolosita’ sismica locale del territorio e sulla vulnerabilita’ del patrimonio edilizio.

“Siamo convinti che per contrastare la fragilita’ del territorio – sottolinea l’assessore all’ambiente Federica Fratoni -, la prevenzione rappresenti l’unica strategia possibile in grado non solo di dare alla Toscana sicurezza e conoscenza a fronte del rischio sismico, ma di promuovere anche lo sviluppo e l’occupazione. Grazie al metodo fissato dal Dops, anche nel 2018 siamo in grado di programmare una serie di attivita’ ed interventi strutturali per ridurre in modo graduale il rischio sismico del nostro territorio”.