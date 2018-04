Terremoto, Alemanno: Norcia si sta riprendendo 

“Per vivere in questa terra occorre provare un amore viscerale, come quello che prova la nostra comunita’ che ha scelto di restare nonostante tutto. Quella che oggi voi trovate e’ una Norcia che si sta riprendendo”: e’ quanto ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, riferendosi all’assemblea dei “Borghi piu’ belli d’Italia” che si e’ riunita nella citta’ di San Benedetto.

“Ricostruiremo la nostra citta’ piu’ bella e sicura di prima – ha aggiunto Alemanno – mantenendo quell’unicita’ che caratterizza i borghi d’Italia, cosi’ come il nostro, depositari di una storia e di una identita’ che fanno grande il nostro Paese”. Il sindaco, parlando di turismo, ha spiegato che “davanti a noi abbiamo un’autostrada e non puo’ che passare per i nostri borghi. Dobbiamo raccogliere – ha concluso – la sfida di creare quelle citta’ che definisco ‘medi@evo’, radicate sulle loro identita’ ma aiutandoci con nuove tecnologie per poterci presentare al mondo che ci guarda con grande interesse”.