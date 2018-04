Terremoto Centro Italia: Amazon e UniUdine donano biblioteca ad Amatrice

Inaugurata la nuova biblioteca di Amatrice, donata al borgo reatino distrutto dal Terremoto del 2016 da un’iniziativa benefica realizzata da Amazon insieme all’Università di Udine.

La nuova struttura si trova nel cuore della città, di fronte al palazzo del Comune, ed è costituita da sei moduli di container che sono stati donati da Vailog ed Engineering 2K, general contractor leader nel settore della logistica in Italia e in Europa.

“Il progetto della nuova biblioteca e’ nato 14 mesi fa. Avevamo e abbiamo la certezza che questi luoghi potranno ripartire se ci sono spazi per l’aggregazione. Ed e’ per questo che la nuova biblioteca e’ importante, cosi’ come il parco, il nuovo campo di calcio. Se non ripartiamo dalla cultura e dal sapere questi saranno luoghi che difficilmente potranno ripartire. Questa iniziativa ricorda una scommessa che abbiamo fatto nel 2014, quando decidemmo di riaprire la biblioteca che era chiusa da 25 anni. Il piu’ bel segnale che si possa dare,” ha dichiarato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

“I libri sono fondamentali in Amazon, abbiamo iniziato con i libri e sono il fulcro delle nostre attività e sappiamo quanto il potere della lettura e dei libri possa trasformare le vite di ognuno e ispirare le comunità. Grazie alla collaborazione con i nostri partner e con l’Università di Udine, abbiamo potuto donare un nuovo spazio dedicato alla costruzione della comunità partendo dai rapporti interpersonali, sostenendo la cultura locale, ispirando ed educando le persone all’arte, alla letteratura, e anche alle tecnologie digitali grazie ai nostri dispositivi Kindle. Crediamo che la nuova biblioteca rappresenterà anche una grande opportunità per le persone anziane di Amatrice, che avranno, così, la possibilità di leggere i loro libri preferiti e conoscere e utilizzare la tecnologia del Kindle,” ha commentato Alessio Santarelli, EU Kindle Director.