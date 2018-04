Terremoto Centro Italia, beni culturali: In Umbria messi in sicurezza 39 edifici

“Sono 39 le messe in sicurezza completate nell’area del cratere umbro degli edifici sotto tutela della Soprintendenza dei beni culturali e la scossa di qualche giorno fa, di magnitudo 4.6 con epicentro Muccia, ci ha detto che è stata fatta bene, visto che non si sono registrati nuovi danni o aggravamenti di quelli esistenti“: lo ha dichiarato Marica Mercalli, soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, in occasione del convegno sulle nuove tecnologie delle costruzioni al Teatro Nuovo di Spoleto.