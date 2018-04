Nel giorno in cui si inaugura la “Fiera del capo lanuto”, dedicata al mondo della pastorizia, il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha dichiarato: “I nostri pastori sono un po’ come gli ultimi dei Mohicani e se vogliamo salvarli dalla crisi e dai danni del terremoto, dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi necessari per sostenerli economicamente e per rilanciare sui mercati nazionali e internazionali i prodotti caseari di eccellenza che questo territorio esprime“.