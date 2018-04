Terremoto Centro Italia: gli agricoltori tornano a Castelluccio di Norcia per la semina della lenticchia

Lunedì 9 aprile gli agricoltori di Castelluccio di Norcia saliranno sul Pian Grande con i loro trattori per cominciare la semina della lenticchia.

“Il maltempo previsto per i prossimi giorni ci ha consigliato di rinviare tutto a lunedi’ e questo permettera’ anche alle ditte incaricate dei lavori di ripristino della strada di avere qualche giorno in piu’ per poter avanzare con le opere,” ha spiegato all’ANSA il portavoce degli agricoltori, Gianni Coccia.

La semina della lenticchia 2018 riguarderà una porzione leggermente inferiore di terreni rispetto a un anno fa (da 600 a 550 ettari).