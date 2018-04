Terremoto Centro Italia, comitato Illica Vive: “La carta del rischio sismico è stata aggiornata?”

“Il comitato Illica Vive e’ accanto al popolo marchigiano per la terribile scossa di questa mattina”: lo si legge in una nota di Sabrina Fantauzzi, fondatrice del Comitato Illica Vive ed Elvira Mazzarella segretario generale. “E’ dalle 5.11 che cerchiamo di dare il nostro contributo attraverso la circuitazione delle informazioni e delle immagini per essere utili in un momento che ci ricorda l’inizio di questo sciame inarrestabile, il 24 agosto del 2016. Troppe domande pero’ restano ancora inevase: l’Italia centrale e’ ormai sottoposta a scosse telluriche ininterrotte da quel maledetto 24 agosto. Alcuni movimenti tellurici della scorsa settimana che hanno superato i 3 gradi nell’area di Accumoli e Amatrice sono stati del tutto ignorati. Sempre la scorsa settimana si e’ registrata nell’area marchigiana un cluster di scosse di notevole entita’ tanto da far sospettare che questo ciclo sia prodromico a una scossa piu’ forte. Tutto questo ha un significato ben preciso. Allora, la carta del rischio sismico di quelle zone e’ stata aggiornata? Oppure tutto e’ rimasto fermo al 23 agosto 2016?“. “E’ evidente infatti che le casette nelle quali sono ‘ospitati’ i terremotati non sono antisismiche, le foto dei pensili delle cucine collassati sui lavandini dimostrano che neppure gli allacci resistono alle scosse di 4.9“. “Muretti alti appena un metro e mezzo a Camerino sono crollati. Se qualcuno fosse stato in prossimita’ dell’angolo cottura o di quel muro in quel momento sarebbe morto o si sarebbe ferito. Queste Sae sono antisismiche? Abbiamo i nostri dubbi. Intanto il commissario De Micheli si trova gia’ sui luoghi. Arrivera’ il momento in cui dovra’ spiegare ai cittadini di che cosa siano fatte queste Sae: non reggono al freddo, e – incredibile- neppure al Terremoto… Cittadini come topi in gabbia“