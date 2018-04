Terremoto Centro Italia, De Micheli: se si diffonde la sfiducia e la paura il percorso di ricostruzione rallenta

“Ho sentito verso le 5 i sindaci che stanno facendo le verifiche. Ovviamente ci sono dei danni, la scossa si e’ sentita molto forte,” ha dichiarato Paola De Micheli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, ospite a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Il problema e’ che le zone piu’ pericolose sono state perimetrate e gli edifici messi in sicurezza, quelli nuovi non hanno subito danni, ma per sicurezza e’ stato chiuso tutto. Andremo con il capo della Protezione civile incontreremo i sindaci e c’e’ la necessita’ di effettuare nuove verifiche. Continueremo sul piano della ricostruzione pubblica, ma la preoccupazione e’ che per quelle private possa passare la voglia dei cittadini perche’ se si diffonde la sfiducia e la paura il percorso si rallenta“. “Stiamo creando tutte le occasioni per una ricostruzione sicura, non possiamo fermare il terremoto ma possiamo garantire una ricostruzione con tutte le tecnologie possibili“.