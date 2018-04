Per consentire la messa in sicurezza del borgo di Castelluccio di Norcia, quasi completamente distrutto dal terremoto del 2016, il Comune ha ordinato la demolizione di altri otto edifici: in assena di opposizioni, le ruspe entreranno in azione il 26 aprile.

A San Pellegrino di Norcia buona parte del del paese è stata demolita, ma i lavori proseguono anche qui.

Contestualmente alle demolizioni, il Comune sta ordinando anche la rimozione delle macerie.