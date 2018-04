Terremoto Centro Italia: “Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese”

“Ancora scosse. Non si può stare ad aspettare, bisogna subito attuare la messa in sicurezza e le demolizioni. Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese“: lo ha dichiarato Maria Teresa Nori, la portavoce dei terremotati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, in riferimento alla scossa magnitudo 4.6 registrata a Muccia e che ha provocato danni a Pieve Torina, avvertita anche a Visso, Ussita, Castelsantangelo, Camerino e altre zone dell’ entroterra maceratese. ”Qui si dibatte su altri problemi che non sono quelli reali che attengono al terremoto e alle zone colpite – prosegue Maria Teresa Nori – e’ inutile parlare se poi le messe in sicurezza sono attuate un po’ si e un po’ no e non vengono fatte le demolizioni per non tenere pezzi di edifici pericolosi e pericolanti. Ora basta: la gente non può stare la notte con un occhio aperto e il cuore a mille”.