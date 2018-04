Terremoto Centro Italia: la statua della Madonna di Lourdes torna ad Arquata del Tronto

L’Unitalsi Lombardana ha donato una statua della Madonna di Lourdes all’Unitalsi marchigiana: la consegna è avvenuta a Milano. La statua è stata benedetta dal vescovo Roberto Busti, assistente dell’Unitalsi Lombarda, e affidata al presidente della sezione marchigiana, Giuseppe Pierantozzi, dal suo omologo lombardo, Vittore De Carli.

La statua sarà al centro di una ‘Peregrinatio Mariae’ per le Marche nel 160° delle apparizioni di Lourdes, che avrà come tappa finale la sede Unitalsi di Arquata del Tronto, dove la stessa statua fu distrutta dal terremoto dell’agosto 2016.

“Questa statua che torna nelle Marche e in particolare ad Arquata dopo i disastri del terremoto è un segno di speranza per tutti coloro che hanno subito gli effetti devastanti del sisma. Il legame con l’Unitalsi lombarda non si è mai interrotto e soprattutto dopo il terremoto si è intensificato non solo con iniziative benefiche, ma anche con la presenza di tanti volontari lombardi della nostra Associazione che sono arrivati nella nostra regione per sostenere la popolazione soprattutto quella più fragile,” spiega Giuseppe Pierantozzi, presidente della Sezione marchigiana dell’Unitalsi. “Un grazie speciale a Vittore De Carli, non solo per la sua personale vicinanza, ma anche per avere ideato e organizzato questa importante iniziativa, grazie alla quale la statua della Madonna di Lourdes torna nella nostra regione e in particolare ad Arquata in uno dei luoghi più dilaniati dal terremoto in occasione anche del 160° anniversario delle apparizioni mariane a Lourdes“.