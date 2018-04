“Il Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo ha attivato le proprie unita’ di crisi per la verifica dei danni e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dalla scossa di Terremoto che ha colpito questa mattina il Maceratese“: lo rende noto il segretario Generale del Mibact, secondo cui “il personale del Mibact sia gia’ in loco in stretto contatto con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco“.