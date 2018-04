“La gente e’ stanca, siamo tutti stanchi, qui la paura non e’ mai passata dal 24 agosto del 2016 e la scossa di 4.6 di stanotte aggrava tutto” aggiunge.

“Le casette Sae non hanno riportato nessun danno“: lo ha dichiarato all’ ANSA il sindaco di Muccia . “Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di emergenza non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti“.

article

1075746

MeteoWeb

Terremoto Centro Italia, il sindaco di Muccia: nessun danno alle SAE

“Le casette Sae non hanno riportato nessun danno“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Muccia. “Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di emergenza non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti“. “La gente e’ stanca, siamo tutti stanchi, qui la paura non e’ mai passata dal

http://www.meteoweb.eu/2018/04/terremoto-centro-italia-muccia-sae/1075746/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/02/Casette-Sae.jpg

muccia,sae

NEWS