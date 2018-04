Il sindaco di Pieve Torina ( Macerata ), Alessandro Gentilucci, non nasconde la sua preoccupazione a seguito del terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epicentro a Muccia : “Ripiombiamo in una situazione drammatica, riviviamo scene che non avrei mai pensato di rivivere“. L’incubo “sembra non finire mai“.

Terremoto Centro Italia, il sindaco di Pieve Torina: “Situazione drammatica, scene che non avrei mai pensato di rivivere”

Il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, non nasconde la sua preoccupazione a seguito del terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epicentro a Muccia: “Ripiombiamo in una situazione drammatica, riviviamo scene che non avrei mai pensato di rivivere“. L’incubo “sembra non finire mai“. Quattro le famiglie evacuate per rischio di danni (crepe e cedimenti)

