Per Bruxelles l’aiuto “è in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato“, e “contribuirà alla ripresa economica dell’Italia centrale senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico“.

article

1074097

MeteoWeb

Terremoto Centro Italia: la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto italiano da 43,9 milioni

La Commissione europea ha approvato il regime di aiuto italiano da 43,9 milioni di euro a sostegno degli investimenti nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 (140 comuni) in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Per Bruxelles l’aiuto “è in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato“, e “contribuirà

http://www.meteoweb.eu/2018/04/terremoto-centro-italia-regime-aiuto/1074097/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/10/Sisma-nuove-scosse-in-centro-Italia-Villa-Santantonio-frazione-di-Visso-11.jpg

aiuti terremoto,terremoto centro italia

NEWS