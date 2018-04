Terremoto M 4.6 in Centro Italia: 30 richieste di sopralluoghi a Camerino

Una trentina le richieste di sopralluoghi giunte all’ufficio tecnico del Comune di Camerino da parte dei cittadini, per verificare eventuali lesioni prodotte dal terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epicentro a Muccia (MC).

Dopo una prima ricognizione, non sono stati riscontrati ulteriori danni a edifici pubblici e le scuole sono rimaste aperte. La Polizia Municipale in mattinata ha eseguito una ricognizione all’interno della zona rossa della città, il centro storico, e per il momento non si evidenziano danni ulteriori.