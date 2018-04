Terremoto, controlli a Fermo: soprattutto nelle scuole 

Paura in Centro Italia dopo la scossa avvertita all’alba di oggi. Controlli anche a Fermo, soprattutto nelle scuole della citta’, da parte dei tecnici comunali, dopo la scossa sismica delle ore 5:11 di questa mattina con epicentro a Muccia.

“Da stamattina i tecnici comunali sono in giro per i dovuti controlli – dice il sindaco Paolo Calcinaro – ma non sembra risultare nulla di critico: dovremo invece pensare, tutti quanti, come la prevenzione, soprattutto a livello di edilizia pubblica o privata, sara’ un fattore necessario con cui dovremo convivere. Costosa? Burocratica? Lunga? Forse si’, forse richiede piu’ impegno a tutti quanti anche se oggi ci sono opportunita’ e finanziamenti altrimenti difficili da riscontrare…ma cerchiamo di non cadere in quello che e’ uno dei grandi difetti italiani: quello di tendere a dimenticare una volta usciti da qualsivoglia emergenza”.