Terremoto in Molise: scuole chiuse in 15 Comuni 

Scuole chiuse, giovedì 26 aprile in molti comuni del Basso Molise a causa del terremoto. I sindaci, constatato lo sciame sismico in atto, in via precauzionale hanno deciso per la sospensione delle attivita’ didattiche.

Scuole chiuse di ogni ordine e grado a Termoli, Acquaviva Collecroce, Guardialfiera, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Castelmauro, Tavenna, Larino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Guglionesi, Ururi e Campomarino, in provincia di Campobasso.