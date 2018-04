Terremoto L’Aquila: giovedì fiaccolata commemorativa in ricordo delle 309 vittime

In ricordo del terremoto del 6 aprile 2009 che distrusse la città dell’Aquila, sono in programma numerose iniziative: una fiaccolata è prevista giovedì sera, 5 aprile, alle ore 22:40 con partenza da Via XX settembre per arrivare un’ora dopo alla Villa Comunale. Deposizione dei fiori poi a Piazzale Paoli.

A mezzanotte inizierà la messa che sarà celebrata dall’Arcivescovo dell’Aquila mons. Giuseppe Petrocchi e poi alle 01:30 inizierà la veglia di preghiera nella Cappella attigua alle Anime Sante.

Alle 03:32 suoneranno i 309 rintocchi a ricordo delle vittime.