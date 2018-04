Terremoto M 4.6 in Centro Italia, Borrelli: rilevati “ulteriori danni non gravi”

“La scossa delle 05:11 di stamani ha provocato ulteriori danni anche se non in maniera particolarmente grave, comunque sei famiglie di Pieve Torina hanno necessita’ di assistenza, dato che le abitazioni in cui vivevano hanno riportato delle lesioni“: lo ha reso noto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale al termine del vertice a Pieve Torina al quale erano presenti i sindaci del territorio, il commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. “In un paio di casette si sono staccati dei pensili dopo essere usciti dai binari a cui erano ancorati i tecnici sono gia’ all’opera per sistemare il danno e fissare ulteriormente i mobili in modo evitare slittamenti in caso di nuove scosse“.