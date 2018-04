Terremoti nel Maceratese: “Succede sempre tutto qui, tra Pieve Torina e Muccia”

Nonostante lo sciame sismico in atto (stanotte si è verificata una scossa magnitudo 3.4, alle 2 in provincia di Macerata) gli abitanti di Pieve Torina hanno trascorso una notte relativamente tranquilla. “Sì, le abbiamo sentite ma non è stato nulla in confronto a ieri,” dichiara il sindaco Alessandro Gentilucci in riferimento alla scossa magnitudo 4.6 che alle 05:11 ha fatto tornare alla mente quanto accaduto nel 2016. “Il brutto è che succede sempre tutto qui, tra Pieve Torina e Muccia“. “E’ un logorio, la gente è stanca. Intanto oggi andiamo avanti i sopralluoghi per verificare se ci sono altri danni“.