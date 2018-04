In conseguenza della scossa di terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11, a Pieve Torina (Macerata) quattro famiglie sono state evacuate per i danni (crepe e cedimenti) e i rischi di stabilità interni di altrettanti immobili finora agibili: lo ha reso noto il sindaco Alessandro Gentilucci. Circa 20 persone, tra cui bambini, sono state allontanate dalle abitazioni per rischi di crolli.