Terremoto: a Macerata scuole tutte agibili

Sopralluoghi di controllo nelle scuole materne, elementari e medie della città di Macerata sono stati eseguiti dagli ingegneri degli uffici tecnici comunali per verificare le condizioni delle singole aule e degli interi edifici dopo la scossa di Terremoto avvertita questa mattina. In moto fin dalle primissime ore della giornata la macchina comunale.

Infatti, dopo un briefing tra il sindaco Romano Carancini, l’assessore alla protezione civile Alferio Canesin e il dirigente dei Servizi tecnici comunali, Tristano Luchetti, in accordo con i dirigenti scolastici, i tecnici hanno iniziato il giro dei vari plessi per verificare la situazione. Gli ingegneri del Comune hanno dato il via libera nella totalita’ delle scuole dove non sono stati riscontrati problemi.