Forte scossa di terremoto in Molise: magnitudo 4.2, panico da Termoli e Campobasso. Epicentro nel lago di Guardialfiera [LIVE]

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Molise alle 11:48 di stamattina, nel giorno della Festa della Liberazione, 25 Aprile 2018. Panico su tutta la Regione, da Termoli a Campobasso. Secondo i dati ufficiali dell’INGV dopo il ricalcolo, la scossa è stata di magnitudo 4.2 (inizialmente era stimata in 4.7), e si è verificata a 10km di profondità. L’epicentro è localizzato nella zona di Guardialfiera e dell’omonimo lago, proprio nel cuore del Molise. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania, Puglia e su gran parte del Centro/Sud. Tanta gente s’è riversata in strada in lacrime, scappando dalle proprie abitazioni in preda al panico, soprattutto nella zona costiera del Molise. Grande paura anche a Vasto, nell’Abruzzo meridionale e sul Gargano in Puglia.

Nelle ultime ore altre scosse avevano colpito il Centro/Sud: stanotte alle 03:08 una scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino centrale nella zona di Camerino, stamattina alle 11:09 una scossa di magnitudo 2.8 nel mar Jonio al largo di Reggio Calabria, all’ingresso meridionale dello Stretto di Messina.