Terremoto Molise: sala operativa nella Prefettura di Campobasso 

Verrà aperta alle ore 18 la sala operativa in Prefettura a Campobasso per gestire e verificare l’eventuale emergenza dovuta alla scossa di terremoto 4.2 che si è registrata oggi in basso Molise con epicentro ad Acquaviva e che ha coinvolto alcuni comuni della zona.

A quanto si è saputo all’incontro di Campobasso parteciperanno tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e istituzionali, ma non i sindaci dei Comuni interessati che resteranno tuttavia collegati via telefono con la sala operativa.