Terremoto Molise: domani scuole chiusi in alcuni Comuni

Domani resteranno chiuse le scuole di alcuni dei Comuni del Molise dove stamane è stata avvertita una scossa di terremoto. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini ha firmato un’ordinanza per chiudere domani tutti gli istituti con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per consentire i sopralluoghi tecnici delle strutture scolastiche. Altrettanto hanno fatto, per precauzione, i primi cittadini di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Tavenna, Guardialfiera e Palata.