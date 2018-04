Terremoto Molise, il sindaco di Palata: “Preoccupa la nuova faglia”

“C’e’ stata paura in paese per il terremoto di oggi. Molte famiglie che stavano preparando il pranzo sono corse fuori casa e sono rimaste in strada circa mezz’ora. Abbiamo sentito altre scosse dopo quella delle 11.48 con epicentro a Montecilfone”. Cosi’ il sindaco di Palata, Michele Berchicci che ha avvertito in maniera nitida il sisma di magnitudo 4.2.

“Mi sono sentito con un esperto di Napoli – ha aggiunto l’amministratore – ci preoccupa questa nuova faglia. In via precauzionale nella giornata di domani le scuole in paese resteranno chiuse”. Fino ad ora sono 5 le scosse che si sono succedute a distanza di pochi minuti di quella 4.2 delle 11.48. L’epicentro a 2 e 3 km di profondita’ a sud-est di Montecilfone (Campobasso). L’intensita’ e’ variata tra 2.1 e 2.6 della Scala Richter. Gli amministratori di alcuni comuni vicini stanno valutando la chiusura delle scuole per domani.