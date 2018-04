Terremoto, Muccia: “Scossa meno forte, ma la paura c’è sempre”

E’ stata una scossa “sentita distintamente dalla popolazione ma più lieve” di quella di magnitudo 4.6 che aveva fatto tremare il maceratese il 10 aprile scorso. A riferirlo è Mario Baroni, sindaco di Muccia (Macerata) di nuovo epicentro (insieme a Pieve Torina) dell’ennesima scossa di terremoto 3.5.

In questo caso non ha causato altri danni e le persone non si sono riversate in strada come nell’altra occasione. Sono centinaia le scosse ‘minori’ registrate da quella del 10 aprile all’ultima forte di oggi, di cui alcune sopra la magnitudo 3. “I cittadini hanno avuto comunque paura – dice ancora Baroni –, la paura del terremoto c’e’ sempre”.