Terremoto: dona mille piantine di erbe aromatiche a Norcia 

Dona mille piantine di erbe aromatiche ai cittadini di Norcia. Il singolare gesto di solidarietà arriva da Forlì e ne è protagonista Mariangela Barbetta, una signora che, assieme a un’amica, si è presentata nella città di San Benedetto – in via della Circonvallazione ovest – ed ha distribuito i vasetti con l’aiuto della Pro loco e dei ragazzi del Servizio civile.

L’idea di regalare piante aromatiche, spiega Barbetta, è nata dopo “essere rimasta particolarmente colpita dalle parole pronunciate dal sindaco Nicola Alemanno nel corso di un’iniziativa a Roma in cui raccontava con grande sensibilità quanto era accaduto a Norcia. Mi sono subito sentita coinvolta – aggiunge – e volevo far qualcosa per questa comunità. Così ho pensato alle erbe aromatiche tra le spezie più usate in cucina soprattutto per la carne che per questa comunità rappresenta un’eccellenza nella lavorazione“. Ad accogliere la donna c’era l’assessore ai servizi sociali e culturali del Comune di Norcia, Giuseppina Perla.