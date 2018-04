Terremoto: vigile del fuoco ferito a Castelluccio

Un vigile del fuoco è rimasto ferito in seguito a un incidente a Castelluccio di Norcia, mentre era impegnato con una ruspa in attività connesse alla gestione post-sisma. L’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera di Perugia ha spiegato che il mezzo si è ribaltato, per cause in corso di accertamento. Sul posto, un’ambulanza e l’elisoccorso Icaro, decollato da Fabriano.

L’uomo non è in pericolo di vita.