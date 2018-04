Thales Alenia Space: inaugurato il nuovo FabLab a Roma, un laboratorio per accrescere la creatività e l’innovazione

Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha inaugurato oggi un nuovo FabLab (Fabrication Laboratory) nello stabilimento di Roma alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il FabLab è un laboratorio di fabbricazione digitale su piccola scala capace di produrre potenzialmente qualsiasi cosa. È un’aerea accessibile a tutti i dipendenti per accrescere la creatività e l’innovazione attraverso la simulazione e la realizzazione di modelli, unendo persone e attività.

Il laboratorio di Roma replica e segue l’esperienza di successo già avviata in precedenza nello stabilimento di Tolosa. Si tratta di una iniziativa che sottolinea come Thales Alenia Space ponga l’innovazione alla base della sua strategia di trasformazione digitale e di approccio Industria 4.0 nel settore spaziale.

“Ho visitato oggi una delle vere eccellenze del Lazio, Thales Alenia Space Italia, un attore globale nei programmi spaziali, un fiore all’occhiello del nostro Paese e un punto di riferimento per il nostro territorio, capace di fondere insieme tradizione e innovazione. In questi anni la Regione Lazio ha collaborato in modo proficuo con questa realtà che interpreta al meglio un modello di open innovation che valorizza e sfrutta a pieno le competenze e le capacità di ricerca presenti nell’ecosistema laziale – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Voglio sottolineare come la Regione Lazio abbia puntato sullo Spazio come uno dei settori strategici della sua economia, contribuendo in maniera importante alla creazione e realizzazione del nuovo Piano nazionale per la Space Economy, che vede attori pubblici e privati collaborare perché lo Spazio diventi sempre più una fucina di soluzioni innovative per i cittadini, le imprese, le comunità. Tutto questo è possibile anche grazie a realtà produttive come Thales Alenia Space Italia e tutto il Gruppo Leonardo, campioni della nostra industria in grado di accettare il cambiamento e decidere di investire, scommettendo sul futuro. L’auspicio – ha aggiunto Zingaretti – è che il FabLab, inaugurato oggi, possa essere un altro elemento del nostro ecosistema dell’innovazione, divenendo un punto di riferimento non soltanto per coloro che lavorano all’interno della struttura ma aprendosi anche a quanti vogliono misurare il proprio talento all’interno di una realtà produttiva così avanzata”.

Organizzato in quattro aree, l’area brainstorming, l’area produzione, l’area realtà aumentata e l’area digitale, il laboratorio è aperto a qualsiasi attività, a progetti professionali e personali, e mira soprattutto alla sperimentazione, al collaudo, alla simulazione e alla concretizzazione di idee.

In linea con le iniziative sviluppate nell’ambito dell’Innovation Cluster, il FabLab è aperto a collaborazioni con università, centri di ricerca, PMI e smart companies e sarà orientato allo sviluppo di soluzioni innovative e programmi di ricerca, oltre all’attività di formazione. Si prevede, a breve, l’apertura di nuovi FabLab in altri siti Thales Alenia Space.