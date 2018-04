Running: ecco Topo Athletic, marchio di calzature che esalta e rispetta le capacità naturali del piede umano

Fondata nel 2013 da Tony Post, Topo Athletic rappresenta il culmine di oltre 30 anni di esperienza nel settore calzaturiero e in quello del running a livello agonistico. Tony si è innamorato della corsa gareggiando per la squadra di atletica di Tulsa University. Dopo il college si è trasferito in Massachusetts per continuare a praticare questa disciplina a livello agonistico. Allenamenti e gare erano però ostacolati e pregiudicati da infortuni, sovrallenamenti o calzature inadatte. Non potendosi mantenere esclusivamente grazie al running, Tony ha iniziato a lavorare per un piccolo calzaturificio a conduzione familiare, The Rockport Company.

Nei 15 anni alla Rockport Tony ha imparato l’arte calzaturiera: la complessità delle forme moderne, il modo in cui combinare i materiali e gli elementi costruttivi della scarpa in modo che il piede potesse muoversi con naturalezza. In quel periodo il fatturato della Rockport è passato da 30 a quasi 500 milioni di dollari. Dopo l’esperienza in Rockport, Tony è diventato Presidente di Vibram USA, dove ha contribuito a far esplodere l’interesse per il movimento naturale consentito da Vibram FiveFingers, un innovativo concetto di calzatura che ha rivoluzionato il settore e creato una nuova categoria di scarpe per il running. Dopo 11 anni in Vibram, Tony si è reso conto che sul mercato mancava ancora una scarpa che consentisse ai runners di sfruttare i vantaggi di una corsa naturale, pur mantenendo alcune delle migliori caratteristiche delle tradizionali calzature per la corsa.

Nel 2013, Tony, con un piccolo team di collaboratori, ha fondato Topo Athletic, con l’obiettivo di sviluppare delle calzature che esaltassero e al contempo rispettassero le capacità naturali del piede umano. Non si tratta di un approccio né esclusivamente minimalista né massimalista, ma di offrire una gamma di suole progettate per amplificare i movimenti naturali del running e del fitness. Malgrado le dimensioni ancora contenute dell’azienda, nel 2016 Topo Athletic è diventato uno dei brand più applauditi di tutto il settore delle calzature per il running.

LA FILOSOFIA DEL PRODOTTO

Topo Athletic, marchio distribuito in Italia dalla società Option, offre una calzata e un comfort unici, che incoraggiano il movimento istintivo e naturale del piede contribuendo a massimizzare la performance atletica. Tutti i prodotti incorporano questi tre elementi:

AMPIA ZONA PER LE DITA: La speciale forma brevettata avvolge il piede nell’area centrale e in quella del tallone, garantendo però ampio spazio in punta. Consente alle dita dei piedi di appoggiarsi e aprirsi in modo naturale, favorendo l’attivazione muscolare in tutta la catena cinetica.

DROP CONTENUTO: Le attuali altezze delle suole Topo Athletic variano da 16 mm a 28 mm, con 0 mm, 3 mm o 5 mm di differenziale tra tacco e punta (il cosiddetto “drop”). Questo garantisce un appoggio più stabile e neutro del piede e, quindi, movimenti a andature più naturali.

LEGGEREZZA: Tutte le calzature Topo Athletic sono state costruite attorno al concetto di leggerezza, con il peso di ciascuna scarpa contenuto tra i 150 e i 290 grammi nelle misure campione.

LE TRE CATEGORIE DI PRODOTTI

ROAD

Offre una gamma di diverse opzioni in materia di drop e ammortizzazione, per una stabilità da neutra a leggera.

ULTRAFLY: Suola 28/23mm, 5mm drop. L’intersuola in 3 pezzi garantisce ammortizzazione e leggera stabilità

FLI-LYTE 2: Suola 23/20mm, 3mm drop. Versatile, leggera, reattiva e flessibile.

ST-2: Suola 16mm, 0 drop. Calzata flessibile che dona la sensazione di indossare una calza. Può essere compressa fino ad appiattirsi, per semplificare il trasporto.

TRAIL

Utilizzo di molteplici spessori di suola e opzioni di battistrada, con inserti in mesh resistente e protezioni Rock Plate in specifici modelli.

HYDROVENTURE: Suola 23/20mm, 3mm drop con inserto Rock Plate su tutta la lunghezza. La scarpa da trail più leggera, traspirante e impermeabile disponibile oggi sul mercato.

TERRAVENTURE: Suola 25/22, 3mm drop con inserto Rock Plate sull’avampiede. Il più alto livello di trazione dinamica con tomaia resistente all’abrasione.

MT-2: Suola 23/20mm, 3mm drop. Incredibilmente leggera e traspirante, battistrada leggermente rialzato adatto sia per l’asfalto che per lo sterrato.

GYM

Leggeri e resistenti, garantiscono un appoggio e un sostegno perfetti per l’allenamento in palestra.

HALSA: 0mm drop, suola16mm. Tomaia resistente, stabilità laterale e protezione mesopiede.

ST-2: Suola 16mm, 0 drop e calzata flessibile che dona la sensazione di usare una calza. Può essere compressa fino ad appiattirsi per agevolarne il trasporto. Grande versatilità per una scarpa pronta a tutto, dal running al fitness.

IL MERCATO DI RIFERIMENTO

Uomini e donne, 20-50 anni, atleti amatori e runner che fanno di fitness e salute uno stile di vita. Il running e il fitness hanno un ruolo importante nella loro quotidianità. “Early Adopters”, consumatori alla ricerca di brand nuovi e diversi che siano in grado di garantire le migliori performance e che abbiano una storia da raccontare. Amano scoprire qualcosa di nuovo e di migliore.

LA DISTRIBUZIONE NEGLI USA

I prodotti Topo Athletic sono attualmente in vendita in circa 400 negozi specializzati running, negozi specializzati outdoor e negozi di calzature negli USA. Topo Athletic sta ampliando la distribuzione in Europa e nell’Asia Pacifico.

I PREMI

MT-2 – “Best Buy” Runner’s World

HYDROVENTURE – “Gear of the Year” National Geographic

ULTRAFLY – “Best Debut” Runner’s World

HALSA – “Editor’s Choice” Health Magazine

MT-2 – “Sole Mate Award” Women’s Running

ALL’INFERNO SI CORRE CON TOPO ATHLETIC

Ogni giorno, Topo Athletic sceglie di andare oltre le tendenze e le novità del settore, incoraggiando a correre e ad allenarsi nel migliore dei modi e assecondando i movimenti istintivi e naturali del proprio corpo.

In linea con questa filosofia Topo Athletic, che ha come mission lo sviluppo di calzature che rispettino la forma e la biomeccanica del piede umano, annuncia la collaborazione con Inferno, la gara OCR italiana più partecipata che nel 2018 ha in programma tre appuntamenti: il 18 marzo a Prato Nevoso (Cn), il 5/6 maggio a Milano e il 13/14 ottobre a Figline Valdarno (Fi). La collaborazione si estenderà al Team Inferno che utilizzerà le calzature Topo Athletic in tutti gli allenamenti e prevedrà l’abbinamento del brand anche agli Inferno Training Camp allestiti a Firenze, Roma e Saronno. Topo Athletic sarà presente sulle t-shirt ufficiali degli eventi e nei campi di gara Inferno anche con gazebi di presentazione dei prodotti.

“Per Topo Athletic è una collaborazione strategica – dichiara Paolo Padovani, direttore commerciale di Option, azienda che distribuisce il marchio in Italia – Conosciamo per esperienze passate la qualità e la grande professionalità degli organizzatori di Inferno e ci tenevamo ad abbinare il nostro marchio al loro alla ricerca di un consumatore trasversale, dinamico, non un podista tradizionale ma un atleta che usa la corsa come metodo di allenamento e che si diverte nella fatica”.