Torino: fino al 2 maggio una mostra per raccontare a grandi e bambini l’affascinante mondo della fisica

L’arrivo della bella stagione porta con sé numerose possibilità di svago dalla routine quotidiana e in particolare i tanto attesi ponti di primavera, che quest’anno se organizzati bene diventano vere e proprie vacanze grazie a come sono distribuiti i giorni.

Chi in viaggio verso la costa per assaporare il primo mare, chi alla scoperta di città e nuovi territori.

A Torino sono in programma tanti appuntamenti per tutti i gusti, a partire dalla mostra ospitata nel magnifico palazzo dell’Accademia delle Scienze, “L’infinita curiosità. Un viaggio nell’universo in compagnia di Tullio Regge”, che grazie all’enorme successo di pubblico è stata prorogata fino al 2 Maggio.

La mostra esplora i temi più affascinanti della fisica contemporanea (relatività, teoria quantistica, struttura della materia, astrofisica e cosmologia, particelle elementari).

Un appuntamento da non perdere non solo per gli appassionati di scienza ma anche per chi sa che la curiosità è il motore della conoscenza.

Pensata per tutti coloro che vogliono provare ad esplorare e capire l’universo attraverso il linguaggio solo apparentemente complicato della fisica ed in particolare per le scuole e per le famiglie.

Sempre a Tullio Regge è dedicata la mostra – piccola ma unica – “Il computer di Regge: penna e pennello” che celebra la parte più onirica e creativa del genio dello scienziato. Anche questa mostra, ospitata alla Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti, è prorogata fino al 2 maggio.

La proroga delle due mostre sarà un’occasione da non perdere, sia per i cittadini sia per i turisti che visiteranno la nostra città durante le vacanze di Pasqua e nei ponti del 25 Aprile e 1 Maggio; ma anche per le scuole, per visitare la mostra e con essa fare un viaggio a ritroso attraverso lo spazio, il tempo e la materia. A disposizione gratuita del pubblico, come già nei mesi precedenti, tutor e visite guidate.

La mostre sono entrambe realizzate in collaborazione con Compagnia di San Paolo.

L’INFINITA CURIOSITÀ: UN VIAGGIO NELL’UNIVERSO IN COMPAGNIA DI TULLIO REGGE

Accademia delle Scienze – Via Accademia delle Scienze 6, Torino

INGRESSO LIBERO. Mar – dom, 10-18. Chiuso lunedì

L’INFINITA CURIOSITÀ. IL COMPUTER DI TULLIO REGGE: PENNA E PENNELLO

Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti – Via Accademia Albertina 8, Torino

INGRESSO LIBERO. Lun – dom, 10-18. Chiuso mercoledì