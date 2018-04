Torino, il Movimento Animalista: “Gli extracomunitari uccidono le nutrie per venderle arrostite”

“La comunità africana a Torino ha risolto la questione di contenimento delle nutrie. Non è un piano di sterilizzazione. Gli animali vengono uccisi per essere venduti poi al mercato arrostiti a pochi euro”. Lo denuncia in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla.

“La notizia – prosegue – viene confermata da La Stampa che rivela un dato scioccante: ‘la comunità nigeriana è la più ghiotta di nutrie: le fanno arrosto e le vendono come street food’. Quando si parla di integrazione bisogna far rispettare le norme igieniche e sulla tutela dei diritti degli animali. Non si può tollerare un simile obbrobrio. È immorale. La Sindaca Chiara Appendino è la responsabile del benessere degli animali nel territorio, per tanto la invitiamo a fermare questo mercato illegale di morte e avviare controlli sanitari”.