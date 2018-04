Tortolì in Fiore: in Ogliastra torna la storica infiorata di primavera

E’ una delle manifestazioni più amate della primavera sarda, che con le sue celebri infiorate attira nello splendido paese dell’Ogliastra migliaia di visitatori provenienti da tutta l’isola e non solo. “Tortolì in Fiore” torna il 13, 14 e 15 aprile con un tema che verte quest’anno su “Forme, luci e colori”, con particolare riferimento alle infiorate artistiche che ricorderanno lo stile dei mandàla (la rappresentazione simbolica del cosmo tipica di induismo e buddismo). Anche nell’edizione 2018 saranno presenti la fiera mercato, le mostre e i laboratori, oltre a tanta musica e intrattenimenti vari. Davvero imperdibile l’appuntamento con le storiche maschere dei Mamuthones e con lo Street Food in Fiore, con la presenza di specialità culinarie provenienti da ogni angolo della Penisola.

Data – 13/15 aprile

Località – Tortolì (Ogliastra)

sms a 3408505381

