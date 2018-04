Grave incidente questa mattina in via Ronca a Castel Maggiore, in provincia di Bologna: è morto un agricoltore di 83 anni. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe rimasto schiacciato sotto ad un trattore per cause accidentali. A dare l’allarme è stata la figlia, che ha chiamato il 118 e i Carabinieri. Per estrarre l’uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.