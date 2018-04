Travolto da motozappa nel Teramano: muore agricoltore

Incidente nelle campagne di Villa Lempa di Civitella del Tronto (Teramo): un agricoltore è morto mentre stava lavorando con la sua motozappa, in un appezzamento di terra in via del Mulino Vecchio. Sembrerebbe che il 70enne abbia perso il controllo dell’attrezzo agricolo, cadendo e venendo travolto. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma quando medico e infermiere del 118 sono giunti sul posto per l’agricoltore non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Teramo.