Trento: un fiabesco soggiorno di coppia tra gusto e benessere al Lido Palace di Riva del Garda

Con un campionario di tecniche e dinamiche d’amore assemblato in oltre 100 anni di storia e di presidio in uno dei luoghi più romantici d’Italia, il Lido Palace di Riva del Garda (TN) sa come risvegliare la passione e massaggiare i sensi, per restituire alle coppie la serenità e la voglia di condividere momenti da sogno grazie a morbide offerte fondate sulla bellezza e sul piacere dei sensi.

Il benessere, la classe e il gusto sono i tre ingredienti primari di Luxury Romance, pacchetto ricco di servizi esclusivi con la romantica atmosfera del Garda a fare da cornice a un soggiorno di coppia fiabesco.

Il soave concerto del lago è una serenata che avvolge una permanenza minima di due notti, aperta dall’immancabile combinazione di bottiglia di champagne Laurent Perrier Brut con fragole per dare il benvenuto in una camera trasformata nel perfetto set di un amore romantico, con tanto di petali di rosa.

Prima colazione a buffet o, a scelta, servita direttamente in camera per un dolce e romantico risveglio, una cena con menu degustazione di cinque portate e selezione di vini della riserva del sommelier presso il ristorante gourmet Il Re della Busa e un massaggio di coppia “Cocoon” di 50 minuti ideale per distendere le tensioni completano i contorni di un’occasione magica e speciale, offerta dal cupido degli hotel sul Lago di Garda a partire da 1.032 euro per due notti a stanza per due persone.