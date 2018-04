Come trovare un parcheggio conveniente e sicuro vicino al tuo aeroporto di partenza

Il viaggio vero e proprio non inizia dall’aeroporto ma da casa. Acquisti i biglietti aerei in anticipo, l’alloggio e programmi gli itinerari. Ti ricordi anche di prenotare il parcheggio? Il parcheggio all’aeroporto può essere molto costoso se non si prenota in anticipo, addirittura più caro del biglietto aereo. Per evitare di pagare cifre esagerate per il parcheggio all’aeroporto esiste una piattaforma di confronto online che ti aiuta trovare il prezzo migliore e a prenotare un posto in pochi clic. Si tratta di Parkos.

I creatori di Parkos hanno voluto costruire un sito che aiutasse i viaggiatori a risparmiare sul prezzo di parcheggio e a partire senza pensieri. Sicuramente partire sapendo già che un posto auto è riservato per noi e che gli operatori del parcheggio ci stanno aspettando, rende la partenza molto più piacevole. Se è anche economico, ancora meglio. I creatori di Parkos sanno quanto stressante sia girare alla ricerca di un parcheggio il giorno della partenza, addirittura rischiando di perdere l’aereo, per poi dover parcheggiare a prezzi molto alti. Per questo su Parkos troverete sempre i prezzi più convenienti, verificate con i vostri occhi. Potete effettuare un preventivo in qualsiasi momento. In partenza da Fiumicino? Su Parkos troverete una vasta offerta di parcheggi per tutti i principali aeroporti italiani e internazionali.

Nella maggior parte dei casi su Parkos troverete parcheggi distanti al massimo 10 minuti dall’aeroporto. Potrete scegliere tra due comode opzioni per il trasferimento: il parcheggio con bus navetta oppure il car valet. Con il parcheggio con bus navetta, che è sempre l’opzione più economica, basterà guidare fino al parcheggio stesso e parcheggiare la vostra vettura come vi viene indicato dagli operatori. Dall’area di sosta, ciascuna azienda di parcheggio offre un servizio di bus navetta incluso nel prezzo da e per l’aeroporto. Non vi verrà mai chiesto di pagare per il bus navetta, che sia un viaggio di 2 minuti o di 10. Grazie alla vostra prenotazione, gli operatori vi staranno aspettando e vi accompagneranno subito al vostro terminal. Per chi preferisce un servizio più esclusivo, consigliamo di scegliere il car valet. Prenotando questo servizio potrete guidare direttamente fino al terminal delle partenze dell’aeroporto dove incontrerete uno chauffeur incaricato di prendere in consegna la vostra auto. È molto comodo soprattutto se viaggiate con bambini piccoli.

Come trovare il parcheggio giusto? Controllate su Parkos tutte le offerte e prenotate il vostro parcheggio in pochi clic. Se vi chiedete come è possibile trovare prezzi così bassi, è perché Parkos ha accordi speciali con i fornitori di parcheggio. Approfittate delle offerte e prenotate il vostro posto auto. Il prezzo sarà bloccato al momento della prenotazione. Inoltre, è sempre possibile accedere alla vostra prenotazione per modificarla e cancellarla gratuitamente fino a 24 ore prima della partenza.

Se non siete sicuri di quale parcheggio prenotare, Parkos vi offre tutte le informazioni sulle misure di sicurezza e i servizi offerti aggiornate e veritiere. Gli operatori di Parkos ispezionano regolarmente i parcheggi associati per garantire i migliori standard agli utenti. Leggete voi stessi le recensioni che hanno lasciato altri clienti su Parkos. Si tratta di recensioni veritiere che vi aiuteranno ulteriormente nella scelta del parcheggio.