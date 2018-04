Fiamme alla Trump Tower: l’appartamento era senza sistema antincendio

L’appartamento che è andato completamente distrutto in un incendio, al 50° piano della Trump Tower di New York, era sprovvisto degli spruzzatori antincendio. Si tratta, riporta il Guardian, di una misura di sicurezza alla quale Donald Trump si oppose negli anni ’90. All’epoca in cui la Trump Tower venne inaugurata, il 1983, le leggi non prevedevano l’obbligo di installazione del dispositivo antincendio, nelle sezioni dei grattacieli riservate all’uso abitativo.

La causa dell’incendio non è ancora stata accertata. La vittima, il 67enne Todd Brassner era noto come mercante e collezionista d’arte.

La Trump Tower, sulla celeberrima “Fifth Avenue” a Manhattan, è tra gli edifici più noti e fotografati della città di New York ed è senza dubbio l’emblema stesso dell’impero Trump. La torre, alta 202 metri, oltre alla sede della Trump organization, ospita dal 66° al 68° piano l’appartamento privato della famiglia del presidente.