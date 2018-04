Tumori: Maria Grazia Cucinotta con Komen per la lotta contro il cancro al seno

Continua il viaggio della ‘Carovana della Prevenzione’ di Susan G. Komen, tappa di oggi Castel Romano Designer Outlet. Per due giorni nel centro per gli acquisti romano, in via Pontina, tutte le donne avranno la possibilita’ di effettuare gratuitamente degli screening senologici grazie alla presenza dell’unita’ mobile di mammografia di Komen Italia. Ospite d’eccezione Maria Grazia Cucinotta che ha ricordato il suo impegno da 18 anni a fianco dell’associazione.

“Credo moltissimo in questo progetto, che sostiene le donne e – ha sottolineato – sono sempre di piu’ le aziende che affiancano questa importante iniziativa per sostenere e diffondere l’importanza della prevenzione”. Il progetto benefico Race for the Cure Roma, iniziativa principale della piu’ grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, e’ giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione con oltre 60 mila iscritti ogni anno. I fondi raccolti con l’occasione sono poi destinati per realizzare i programmi di prevenzione e di supporto alle donne operate.

“Abbiamo scelto di sostenere la prevenzione perche’ crediamo fortemente nel progetto di Komen Italia, che lavora da anni con serieta’ per tutelare la salute delle donne, coinvolgendole in prima persona”, ha dichiarato Sergio Gnani, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet. “Qui – ha concluso – circa il 67% del personale dei punti vendita e’ donna, e le dipendenti di McArthurGlen costituiscono il 70% del totale. Per confermare il nostro sostegno al progetto e il nostro entusiamo, abbiamo deciso di partecipare alla Race For The Cure del 20 maggio con il team di Castel Romano”.